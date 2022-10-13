أمن سوهاج يكشف تفاصيل السرقة الوهمية في جرجا: المتهم والجاني واحد

في تحول درامي أصبح المجنى عليه جانيا بإحدى وقائع السرقة بمحافظة سوهاج التي كشف غموضها فريق البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج بتلقي معلومات من مأمور مركز شرطة جرجا بتحرير بلاغ من المدعو «م. ف»، 30 عاما يعمل سائق بإحدى الشركة الخاصة بتعرضه لسطو مسلح من عدة أشخاص على محور جرجا عقب أذان المغرب وأدلى بأوصاف 3 ملثمين.

فريق البحث الجنائي

على الفور جرى تشكيل وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث جرجا لكشف غموض الواقعة، وكشفت التحريات أن السائق قد تحصل يوم الواقعة على مبلغ مالي كبير من أحد عملاء الشركة لإيصاله للشركة، واختمرت في ذهنه خطة جهنمية ادعاء السرقة والاستيلاء منه على المبلغ المالي.

اعتراف المتهم بالسرقة

وبتكثيف التحريات اعترف بسرقة المبلغ المالي لمروه بضائقة مالية لقرب خطبته وأرشد عن المال المخبأ في الطريق الصحراوي، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.