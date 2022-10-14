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القبض على لص شقق تسلق عمارة لسرقتها بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
ضبط المتهم.. أرشيفية

ضبط المتهم.. أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل خطر بالقاهرة لقيامه بسرقة شقة أحد المواطنين بأسلوب التسلق.

سرقة مشغولات ذهبية وفضية

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وجهاز لاب توب من داخل الشقة سكنه.

ضبط المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب التسلق، ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والاستيلاء على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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