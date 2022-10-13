بالأسماء.. التحريات في حادث الدهس أعلى الدائري: وفاة سائق وإصابة 7 أشخاص

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حادث دهس سيارة نقل «تريلا» لـ12 سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، اتجاه المريوطية بعد طلعة ميدان الرماية.

وأوضحت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة تابعة لشركة توصيل «أوبر»، وإصابة 7 أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، مع التحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

أسماء المتوفي والمصابين

وأوضحت التحريات أن المصابين هم: سعاد حسن علي، 55 عاما، وميرال مصطفى سيد، 12 سنة، وأمل محمد حسن، 14 عاما، جميعهم يقيمون بقرية منيل شيحة مركز أبو النمرس، وأمري أحمد علي، 13 سنة، وشقيقته «هياسنت»، 10 سنوات، و«فاليت»، 24 سنة، أفريقي الجنسية، مقيم بـ6 أكتوبر.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث للمعاينة، ثم انتقل إلى مستشفى الهرم للاستماع لاقوال المصابين الذين جرى نقلهم إليه.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث الأليم، إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث، تمهيدا لفتح الطريق مرة أخرى أمام قائدي السيارات.