سقوط صاحب رسائل النصب بحجة تحويلات مالية عن طريق الخطأ

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إرسال رسائل نصية بطريقة عشوائية للمواطنين على هواتفهم المحمولة تتضمن تحويلات نقدية لمحافظ مالية.

وعقب ذلك يتصل بالضحايا ويعتذر عن إرسال التحويلات النقدية بطريق الخطأ ويطلب إعادة المبلغ الوهمي المحول لهم مرة أخرى، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإيقاع بالعديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه ، وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .