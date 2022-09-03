الأمن العام يكشف تفاصيل مصرع شخص في حادث طريق «مشتول السوق»: سرقة مدبرة

كشف قطاع الأمن العام ملابسات وفاة أحد الأشخاص بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبلغ لمركز شرطة «مشتول السوق» بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، مُصابًا بنزيف داخلي بالمخ وتوفي عقب وصوله ادعاء حادث سير.

اختلال عجلة القيادة

وبسؤال والده أقرّ أنَّه في أثناء قيادة نجله لـ دراجته النارية دون لوحات معدنية، بأحد الطرق بدائرة المركز، وحال تخطيه إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.

ضبط المتهمين

فيما توصلت جهود قوات الأمن، إلى أنَّه وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة (قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية)، وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد محلي وطلقتين لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على سرقه المجني عليه لعلمهم بتحركه بمبالغ مالية، وأعدوا سيارة -مضبوطة بحوزة أحدهم- مع السير خلفه والاصطدام به مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابه على جانب الطريق، وحدوث إصابته التى أودت بحياته، وسرقوا مبلغا ماليا كان بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.