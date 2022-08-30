«الأمن العام» يضبط قاتل هارب من حكم مؤبد في أكتوبر

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في عدة قضايا.

اختباء عنصر إجرامي في شقة سكنية

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، اختباء أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه، لكونه محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية «قتل عمد»، وبالسجن في عدد من القضايا من بينها «خطف – سلاح»، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا «قتل عمد – شروع في قتل».

القبض على الهارب

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.