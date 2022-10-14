رئيس التميز العلمي للفيروسات: لا توجد طفرات أو سلالات جديدة لكورونا

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك متابعة ورصد مستمر لأي مستجدات متعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن العمل مستمر تحسبًا لأي سيناريو فيما يتعلق بكورونا، وجدري القرود.

تتبع ورصد الفيروسات الجديدة

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالقومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك متابعة ورصد للموقف الوبائي، مؤكدا عدم اكتشاف أي طفرات أو سلالات جديدة لفيروس كورونا، وأن المنتشر هو سلالتي أوميكرون 4 و5، ولا توجد أي خطورة.

ضرورة الحصول على اللقاح

وفي السياق ذاته، ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحصول على اللقاح، وكذلك الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية للوقاية من الأنفلونزا مع دخول فصل الشتاء.