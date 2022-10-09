أماكن صرف لقاحات الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات.. بالرقم القومي

أعلنت وزارة الصحة والسكان توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية في فروع هيئة المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي بعض الصيدليات العامة.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية، فإن اللقاح يقلل من حدوث الإصابة بالعدوى ومضاعفاتها الخطيرة للفئات الأكثر عرضة، وهم الحوامل، وكبار السن، والأطفال الصغار، والأشخاص المصابون بضعف المناعة.

أماكن صرف لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات

وحددت وزارة الصحة أماكن أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية 2022 في عدد من الأماكن بالمحافظات، ومنها:

- مركز التطعيمات الرئيسي.. 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

- نادي الطيران.. 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما، مصر الجديدة، القاهرة.

- مدينة الشروق.. مستشفى نور الشروق.

- المطار.. صالة 2 مطار القاهرة الدولي.

- بتروسبورت.. نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين.

- نادي القضاة.. في شارع عبدالعزيز آل سعود.

-مدينة 6 أكتوبر.. مستشفى الوادي بجوار الحصري.

-نادي المعادي.. داخل نادي المعادي.

- داندي مول.. المول التجاري، داندى مول، الكيلو 28 بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

- نادي الزهور.. مدينة نصر- شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر.

- نادي الزهور.. التجمع الخامس.

- الإسكندرية.. منطقة لوران، شارع شعراوي، مول الوطنية، عمارة 3، الدور الأول.

كفر الشيخ.. مستشفى كفر الشيخ العام، ويعمل من يوم السبت حتى الخميس.

- باقي المحافظات في المسشفيات العامة.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، إن اللقاح يتم صرفه ببطاقة الرقم القومي لجميع المواطنين، بالمراكز الطبية المنتشرة في مدن المحافظات، وهو يشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا ومناسب للأطفال من عمر 6 أشهر، وجرعته سهلة وبسيطة، وتُعطى الحقنة كاملة 0.5 ملي.

وأوضح مسؤول الصحة، إذا كان الطفل في المرحلة العمرية من 6 أشهر حتى 9 سنوات، ويحصل على اللقاح لأول مره فيحتاج إلى جرعتين بينهما فاصل زمني شهر على الأقل، أما إذا كان سبق له تلقي اللقاح في أي سنة سابقة فيحتاج لجرعة واحدة فقط.

التطعيم آمن للحوامل وكبار السن

وبالنسبة للمرحلة العمرية من 9 سنوات فأكثر يحتاج الشخص لجرعة واحدة فقط، منوها أن التطعيم آمن للحوامل وفى الرضاعة وكبار السن، ولا يتعارض مع أي تطعيم أخر، لذا يوجد داع لفصل زمني.

ويمثل تطعيم الأنفلونزا لشتاء 2022 - 2023 أهمية قصوى حيث حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من تزامن الإصابة بالإنفلونزا مع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، علما بأن تطعيم الأنفلونزا الموسمية لا يقي من فيروس كورونا.

ويحتاج مصل الأنفلونزا إلى أسبوعين بعد تناوله لتكوين المناعة المطلوبة، ويُمنع تناوله لمن لديهم حساسية من البيض، الفورمالدهيد، أو المضاد الحيوى نيومايسين، أما المصابين بحمى ارتفاع درجة الحرارة، ينتظرون حتى إنخفاض درجة الحرارة ثم يتناولون اللقاح.