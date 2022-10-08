طبيب يحذر من تأثير فيروس كورونا على نفسية الأطفال.. يصيبهم بالاكتئاب

يتعرض بعض الأطفال إلى الشعور بالتوتر الشديد والاكتئاب عند إصابتهم بمرض يتطلب بقائهم بعيدا عن الناس، مثل الإصابة بكورونا أو إصابة أحد عزيزا عليهم بذلك المرض، ويحاول الصغار التكيف مع الأمر ولكن حالتهم النفسية تكون سيئة، ولذلك فهم بحاجة دائمًا إلى المشاعر الإيجابية ومحاولة تبسيط الأمور.

وأوضح الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن الأطفال هم الأكثر قدرة على التكيف على أي ظروف، وبالرغم من إصابتهم بالتوتر الشديد والاكتئاب الشديد الناتج عن العزلة أو إصابتهم بكورونا، إلا أنهم مع تغير الظروف وخروجهم للحياة قادرون على العودة للحياة الطبيعية بسهولة، خصوصًا أن جهازهم العصبي يكون مرنًا بشكل كبير، ما يمكنهم من التغير والتكيف مع الظروف الجديدة.

يجب أن نوقف الحديث عن فيروس كورونا

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه لكي نجنب الأطفال الإصابة بالتوتر والاكتئاب الناتجين عن فيروس كورونا، يجب أن نوقف الحديث عن الفيروس التاجي ومشكلاته وذكرياته السيئة مع المريض وأسرته، مشددًا على ضرورة العودة لوتيرة الحياة التي كنا عليها قبل الجائحة، وإيصال المشاعر الإجيابية للأطفال.

يجب تشجيع الأطفال على التواجد مع أطفال آخرين

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أنه يجب تشجيع الأطفال على التواجد مع أطفال آخرين واللعب والإندماج معهم، خصوصًا أن الطفل كائن اجتماعي بطبعه، وكلما تواجد مع أقرانه كلما اندمج معهم ونسي كل مصاعب الحياة، ولذا يجب خلق البيئة التي تمكنه من التكيف على كل جديد والتخلص من المشاعر السلبية.