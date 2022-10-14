حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته نصف طن مخدرات في الإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحبس تشكيل عصابي تخصص في زراعة والاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدري البانجو والهيدرو على نشاط واسع، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وواجه فريق التحقيق المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة من مخدري البانجو والهيدرو وتحريات ضباط مباحث الإسماعيلية ومصلحة الأمن العام، بنشاطهم في بيع البانجو على نشاط واسع.

مخدرات بـ1.5 مليون جنيه

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية، إن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزي استهدف دوائر أقسام ومراكز ثاني الإسماعيلية القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجح رجال مباحث الإسماعيلية في ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة ثاني الإسماعيلية، بمسكن أحدهم وبحوزتهم 500 كيلو جرام من مخدر البانجو و30 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الحشيش.

سقوط عاطل في القنطرة بحشيش وهيدرو

ونجحت مباحث القنطرة غرب في القبض على عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، بمحل سكنه، وعثر بحوزته على كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو.

وتكثف مباحث الإسماعيلية من حملاتها المستمرة على كبار مروجي المواد المخدرة في نطاق المراكز المختلفة وأقسام الشرطة، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,400,000 جنيه تقريباً.

العقوبة قد تصل للمؤبد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة قد تصل عقوبتهم إلى المؤبد، خاصة مع توافر عدة شروط، أولها ضبط المتهمين بكمية كبيرة من المواد المخدرة وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى وجود معلومات جنائية أو سوابق لأي منهم في الاتجار بالمواد المخدرة.