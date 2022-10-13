سقوط تاجر مخدرات في الإسماعيلية «بيبيع جملة»: اعرف العقوبة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المختلفة خلال استقلاله سيارة قرب منزله بدائرة مركز الإسماعيلية، وأمرت نيابة المركز بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات في الواقعة.

وواجهت النيابة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونشاطه الإجرامي في بيع وترويج المخدرات على صغار التجار.

سقط بـ 50 كيلو هيدرو و20 طربة حشيش

وبحسب مصادر أمنية، فإن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية ألقت القبض على المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيدرو، زنة 50 كيلو جراما و 20 طربة لمخدر الحشيش.

وأضافت المصادر أن المتهم عنصر إجرامي له معلومات جنائية وسبق جرى ضبطه في قضايا اتجار في المواد المخدرة، إلًا أنه خرج وعاد لمزاولة نشاطه الإجرامي من جديد.

حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات في الإسماعيلية

وتكثف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من نشاطها في الفترة الحالية، في الإسماعيلية لضبط العناصر الاجرامية النشطة في بيع وترويج المواد المخدرة وإعادة تصنيعها.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قبل ساعات أحد المتهمين بتصنيع وبيع مخدر الهيروين في مركز ومدينة القنطرة وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين وصلت إلى 11 كيلو.

قانوني: العقوبة قد تصل إلي مؤبد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن عقوبة المتهم بارتكاب واقعة الاتجار في المواد المخدرة ربما تصل إلى المؤبد لضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة وتأكيد تحريات المباحث الجنائية ومكافحة المخدرات اتجاره بها.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المتهم من ذوي السوابق وله معلومات جنائية في الاتجار بالمواد المخدرة، لذلك سيحفز المحكمة لتشديد العقوبة عليه ومعاقبته بأقصى عقوبة لتحقيق الردع.