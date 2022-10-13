حبس «إمبراطور الهيروين» في الإسماعيلية.. سقط بـ 11 كيلو ومعدات مصنع كامل

أمرت نيابة القنطرة غرب اليوم الخميس، حبس عاطل ضبط بكمية كبيرة من مخدر الهيروين ومواد كيميائية وأدوات لإعادة التدوير والتصنيع 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وإعادة تدويرها لزيادة الكميات المباعة في السوق وزيادة عدد عملائه.

وواجهت النيابة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه، وأماكن تصنيعه للمواد المخدرة.

ضبط المتهم

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع «الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط المتهم في الفترة الأخيرة في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية، إن المتهم اتخذ من مسكنه في دائرة القنطرة غرب ملاذا مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطه.

11 كيلو هيروين وأدوات تصنيع

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط المتهم حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، زنة 11 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيدرو زنة 12 كيلو جرام ومكبس بمشتملاته يستخدم في كبس مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.