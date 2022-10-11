محافظ الإسماعيلية: تأهيل الفتيات والسيدات للمناصب القيادية من أولويات عملي

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن تأهيل الفتيات والسيدات لتولي المناصب القيادية أولوية من أولويات عمله في الإسماعيلية، وذلك لدمج المرأة والوصول بها إلى أعلى المناصب الإدارية، مع نجاح عدد من التجارب التي تم تدريبها في الإسماعيلية على مدار السنوات القليلة الماضية.

اليوم العالمي للفتاة

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، 11 أكتوبر من كل عام، أن عملية تولي الفتيات والسيدات المناصب الحكومية تأتي بعد تأهيل وتدريب علمي وعملي لضمان نجاحهن.

وتابع محافظ الإسماعيلية إنه يخطط لزيادة نسبة تولي المرأة عدة مناصب بعد تحديد مواصفات ومتطلبات كل منصب مع مختصين ومدربين على أعلى مستوى وتوفير برامج تدريبية متخصصة لهن.

تحقيق طفرة في المحافظة

وتولت الدكتورة مروة كامل، منصب مدير إدارة العلاقات الخارجية في ديوان محافظة الإسماعيلية، خلال السنوات القليلة الماضية، ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في الإدارة وتمثيل المحافطة في العديد من المحافل والمؤتمرات الكبرى.

كما شهدت خلال فترة توليها تجهيز العديد من الشباب والفتيات لتمثيل المحافظة في عدد من الافتتاحات الرئاسية المختلفة التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية.