زراعة شجرة مثمرة باسم مُعلم كفر الشيخ المتوفى.. «رحمة ونور عليه»

حرصت مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بنين بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، على زراعة شجرة مثمرة باسم المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، والذي توفي صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر الماضي، بشكل مفاجئ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية.

ومن جانبه، شارك عصام رخا، مدير عام التعليم الثانوي بإدارة بيلا التعليمية، إدارة المدرسة بزراعة شجرة مثمرة بحديقة المدرسة باسم المُعلم الراحل إبراهيم القحافي، وسط دعوات زملائه له بالرحمة والمغفرة.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بإدارة بيلا التعليمية، أنه سيتم أيضاً زراعة العديد من الأشجار المثمرة في عدد من المدارس باسم المُعلم الراحل إبراهيم القحافي، والذي كان له دور كبير في زراعة الأشجار بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، وإعمار حديقة المدرسة بعد أن كانت في حالة سيئة خلال الأعوام الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن هناك اتجاها لزراعة الأشجار المثمرة في كل المدارس بمحافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنه تم زراعة العديد من الأشجار المثمرة بمدارس بيلا ومنها مدارس بيلا الثانوية الجديدة بنات، والشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بنين، ومجمع رخا الرسمية للغات، وذلك في إطار مبادرة «وطن أخضر».

تفاصيل وفاة المُعلم

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر، بوفاة مُعلم يدعى إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات، أثناء إلقاء كلمة في طابور الصباح، ونقله إلى مستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية إلى المستشفى، لإنهاء إجراءات الدفن، وتشييع جنازته في صلاة العصر بمقابر مدينة بيلا.