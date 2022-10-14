بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في بيلا بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بآخر في مدخل قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقت غرفة العمليات بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر بمدخل قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى بيلا المركزى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى بيلا المركزي، إصابة كل من أسامة محمد السيد، 24 سنة، بجرح في الساق اليسرى وشرخ في عظام الساق اليسرى، ورضا غريب السيد، 34 سنة، بجرح قطعي بالجبهة، وفتحية محمود إبراهيم، 35 سنة، باشتباه شرخ بعظام الحوض، ورزق محمد أبو زيد، 31 سنة، بجرح قطعي بالجبهة، وكريم سامح السيد،11 سنة، كدمة في الصدر، وشيماء سامح السيد، 8 سنوات، بكدمات، ويتلقى المصابون الإسعافات اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.