أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ اليوم.. «البلطي» بـ36 جنيها للكيلو

شهدت أسعار الأسماك في أسواق محافظة كفر الشيخ، ثباتا نسبيا في مستهل حركة البيع والشراء اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

أسعار السمك في كفر الشيخ اليوم

وأوضحت بورصة أسماك كفر الشيخ، في بيانها اليومي عن الأسعار، أن السمك البلطي السوبر داخل أسواق كفر الشيخ تراوح بين 36 و37 جنيها للكيلو الذي يتكون سمكة أو اثنين بحسب حجمها، فيما بلغ سعر السمك البلطي، والذي يحتوي الكيلو منه على 3 أو 4 سمكات، بين 34 و35 جنيها، فيما وصل سعر السمك البوري الواسع داخل البورصة، والذي يتكون الكيلو فيه من سمكة أو 2، بين 85 و90 جنيها، فيما بلغ سعر سمك البوري العادي «3 أو 4 قطع» من 65 و70 جنيها للكيلو.

أسعار السمك الطوبار والبياض

كما وصل سعر السمك الطوبار الواسع بين 60 و65 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الطوبار رفيع من 3 إلى 4 سمكات ما بين 45 و47.50 جنيه للكيلو، ووصل سعر السمك البياض من 65 جنيها وحتى 75 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سمك المبروك ما بين 24 و25 جنيها بالكيلو، فيما تراوح سمك القراميط بين 15 و17 جنيهاً للكيلو، ووصل سعر السمك الثعابين ما بين 260 جنيها و270 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تُعد قلعة إنتاج الأسماك بمختلف أنواعها في مصر، حيث تنتج أكثر من 40% من إنتاج مصر من الأسماك،.