أخبار المنوفية في أسبوع: وفاة طبيب شاب.. وإعادة 35 ألف جنيه لمصاب في حادث

أحداث وتفاصيل شهدتها محافظة المنوفية يلخصها «الوطن» في أخبار المنوفية في أسبوع، وجاءت أبرز هذه الأحداث وفاة طبيب شاب لم يتعد الـ26 عاما بعد صراع مع مرض القلب في آخر سنوات حياته، كما كشف محامي أسرة صيدلي حلوان تفاصيل جديدة عن الواقعة وطلبات قدمها إلى نيابة حلوان، كما دفعت أمانة شاب إلى إعادة 35 ألف جنيه لشخص مصاب في حادث.

وفاة طبيب شاب قبل استلام التكليف

سادت حالة من الذهول والحزن الشديد على إحدى قرى مركز شبين الكوم، عندما توفي طبيب شاب يدعى عبد الرحمن صلاح، تزوج منذ 5 أشهر، وتخرج من كلية الطب منذ عام وكان على بعد أيام من استلام التكليف، إلا أنه توفي عن عمر يناهز 26 عاما إثر مرضه بالقلب، وحضر جنازته العديد من الأطباء لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى أسرته، حيث نعته نقابة الأطباء وكان الجميع يشهد له بالخلق وحسن السلوك والمعامله طوال فترة حياته .

استدعاء نجل صيدلي حلوان ووالدته إلى النيابة

كشف نشأت عبدالعليم محامي أسرة صيدلي حلوان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النيابة طلبت استدعاء نجل الصيدلي ولاء زايد ووالدته لإعادة التحقيق معهما في الواقعة، كما أكد «عبدالعليم» أنه قدم عدة طلبات إلى النيابة أبرزها منع أسرة زوجة ولاء من بيع أملاكهم العقارية والسفر إلى الخارج، كما طلب استدعاء الشخص الذي نقل صيدلي حلوان إلى المستشفى لاستجوابه، مشيرا إلى أن كل هذه الطلبات وافقت عليها النيابة وهي قيد التنفيذ.

أمانة شاب تدفعه إلى إعادة مبلغ مالي عثر عليه

دفعت شهامة وأمانة شاب يدعى عمرو عبد التواب المقيم بقرية سمادون بمركز أشمون، إلى مساعدة شخص مصاب في حادث سير بالبحث عن شنطته في الترعة بجانب الطريق وعثر على الشنطة بعد البحث عليها لمدة 20 دقيقة، ووجد بها مبلغ 35 ألف جنيه، وعلى الفور أعادها إلى صاحبها الذي قدم له مكافأة نظير مساعدته وإيجاد الشنطة إلا أن ابن المنوفية أبى أن يأخذ مقابل ما فعله قائلا: «أنا عملت كدا لله ومش عاوز فلوس وبنصح أي حد يلاقي حاجة يرجعها لصاحبها».