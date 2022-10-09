محامي أسرة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة: «حماته تخطط لبيع فيلا وعقار»

كشف نشأت عبدالعليم، محامي أسرة الدكتور ولاء زايد صيدلي حلوان، تفاصيل جديدة عن واقعة سقوط الصيدلي من الطابق الخامس داخل منزله في مدينة حلوان، ومصرعه في الحال.

وأكد «عبدالعليم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قدم اتهامات جديدة بأدلة جديدة إلى النيابة بخصوص قضية صيدلي حلوان اليوم، مشيرا إلى أنه قدم طلبا لمنع محاولة والدة الزوجة الأولى بيع الفيلا والعقار الخاص بهما عن طريق توكيل لأحد أقاربهم، بالإضافة إلى طلبه بالكشف عن تقرير الطب الشرعي.

تقديم بلاغ للنائب العام غدا

وأضاف «عبدالعليم»، أن هناك خلافات وقعت بين شقيق زوجة صيدلي حلوان الأولى وبين أصدقائه الحاضرين معه ليلة الواقعة خلال هذه الفترة، كما طلب محامي الأسرة استجواب شاهد العيان الذي نقل جثة صيدلي حلوان إلى المستشفى بسيارته الخاصة، متسائلا لماذا لم يتم استدعاؤه والتحقيق معه حتى الآن، مؤكدا أنه سيتوجه لتحرير بلاغ للنائب العام غدا في حالة عدم الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالقضية.

حبس المتهمين

وكان النائب العام أمر بحبس زوجة صيدلي حلوان الأولى ووالديها وشقيقها وثلاثة آخرين، لاتهامهم بالتهديد والتلويح بالعنف واستعراض القوة بقصد إخافته وترويعه مع سلب إيرادته وتم حجزه للسيطرة عليه وإرغامة على القيام بعمل، وكل الأشياء السابق ذكرها من شأنها تعرض حياة المجني عليه للخطر إثر خلافات بينهم.