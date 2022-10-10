وصول والدة «صيدلي حلوان» إلى النيابة لإعادة التحقيق معها

وصلت آمال العيسوي، والدة الصيدلي ولاء زايد المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، إلى نيابة حلوان لإعادة التحقيق معها في ملابسات واقعة سقوط ابنها من الطابق الخامس في منزله بمدينة حلوان، حسبما أكد نشأت عبدالعليم، محامي أسرة الصيدلي الراحل.

وصول والدة صيدلي حلوان إلى النيابة

وأكد «عبدالعليم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه اصطحب والدة صيدلي حلوان إلى النيابة اليوم، بعدما طلبت إعادة التحقيق مع والدة الصيدلي ولاء زايد لكشف ملابسات الواقعة.

وأضاف «عبدالعليم»، أنه تم قبول الطلبات التي قدمها بالأمس من النيابة، مشيرا إلى أنه يتوجه حاليا إلى النيابة ومعه والدة صيدلي حلوان لحضور جلسة إعادة التحقيق بناءا على طلب النيابة.

الاستجابة لمطالب محامي الأسرة

ونشرت «الوطن» طلبات محامي الأسرة، وأبرزها منع أفراد أسرة زوجة صيدلي حلوان من بيع أملاكهم العقارية للسفر إلى الخارج، واستدعاء الشخص الذي قام بتوصيل الصيدلي ولاء إلى المستشفى للتحقيق معه واستجوابه.