نتيجة طالب «طب قنا» الذي لقي مصرعه في حادث.. «جاب امتياز ومات قبل ما يشوفها»

سيطرت حالة من الحزن على الأهالي في قنا، أثناء تشييع جثمان طالب في الفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي في جزيرة دندرة بقنا، بينما أصيب زميلته في نفس الحادث وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وفاة الطالب قبل ظهور نتيجته

وصادف رحيل طالب الطب الذي يدعى محمد عصام عبدالرحيم قبل ظهور نتيجته في الفرقة الخامسة بكلية الطب، والتي تفوق فيها وحصل على امتياز بنسبة 90% في التقدير التراكمي، حيث حصل على امتياز في الأربعة مواد الدراسية التي أدي بها الامتحانات.

توفي قبل ظهور نتيجته

«محمد علي»، صديق طالب طب بجامعة جنوب الوادي، أوضح أن صديقه توفي قبل أن يرى نتيجته ويفرح بتفوقه، حيث أنه كان دائم التفوق في دراسته.

جدير بالذكر أن اتحاد طلاب كلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي أصدر بيانا نعى فيه الطالب محمد عصام عبدالرحيم.