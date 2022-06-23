عاجل.. مصرع طالب بكلية الطب تحت عجلات القطار بالشرقية

لقى طالب في كلية الطب بجامعة الزقازيق مصرعه تحت عجلات أحد قطارات الركاب، قبل قليل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز أبوكبير، في محافظة الشرقية.

إخطار بمصرع شاب تحت عجلات القطار بأبوكبير

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز أبوكبير، يفيد بمصرع شاب يُدعى «محمد. أ»، 22 سنة، طالب بكلية الطب في جامعة الزقازيق، حيث صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بدائرة المركز.

التحفظ على جثة الطالب تحت تصرف النيابة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.