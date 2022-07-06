مصرع طالب بكلية الطب سقط من بلكونة منزله بالطابق السادس في المنوفية

شهدت مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، سقوط طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنوفية، من الطابق السادس إثر اختلال توازنه، وسقط على الأرض جثة هامدة، وجرى إخطار مركز شرطة الشهداء، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بمصرع طالب بالفرقة السادسة كلية الطب إثر سقوطه من بلكونة منزله بالطابق السادس، بدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

سقوط طالب بكلية الطب من الطابق السادس في الشهداء

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى «م. ع» طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنوفية، وتوفي نتيجة سقوطه من بلكونة المنزل بسبب اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشهداء، وإبلاغ جهات التحقيق.

العثور على جثة شاب بجوار محطة قطار شبين الكوم

في سياق آخر، عثر أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جثة شاب بجوار محطة القطار، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة هو حصول المتوفى على جرعة مخدرات زائدة.