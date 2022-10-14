200 محطة أتوبيس و24 موقف سيارات ذكيا بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد منظومة النقل الصديقة للبيئة بشرم الشيخ، في إطار جولته لمتابعة المشروعات المقامة في شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر المقبل.

وقال المحافظ، لـ«الوطن»، إن وسائل النقل في شرم الشيخ هي وسائل نقل ذكية وحديثة، تنقسم إلى أقسام منها يعمل بالغاز الطبيعي، وسائل تعمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الدرجات التشاركية.

132 أتوبيس صديقا للبيئة

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن رئيس الوزراء شاهد محطة الأتوبيسات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لشحن الأتوبيسات بالكهرباء، وقال إن إجمالي الأتوبيسات التي تعمل في شرم الشيخ بالغاز الطبيعي والكهرباء خلال فترة انعقاد قمة المناخ 132 أتوبيس، 85 تعمل بالكهرباء، 50 تعمل بالغاز.

وأشاد مدبولي بالمنظومة الجديدة للنقل التي تمثل جزءا أساسيا، استعدادا لقمة المناخ نوفمبر 2022.

200 محطة للأتوبيسات و24 موقفا ذكيا

وأكد اللواء خالد فودة أنه جرى تخصيص 200 محطة للأتوبيسات لنقل الوفود المشاركة في القمة 27 للمناخ بشرم الشيخ، موضحاً أنه جرى استعراض محطات الأتوبيس على رئيس الوزراء خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لقمة المناخ.

وتابع أنه جرى عرض تخصيص 24 موقفا ذكيا للدرجات التشاركية والدراجات والاسكوتر الكهربائي بشرم الشيخ، ويستطيع السياح والمواطنون تحميل تطبيقات على الهواتف الذكية لتحديد واختيار وسيلة المواصلات الذكية وتحديد نقطة الانطلاق والسعر باستخدام منظومة دفع إليكترونية.