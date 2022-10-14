«آمنة»: نقل 113 أتوبيسًا «صديق للبيئة» إلى شرم الشيخ لخدمة ضيوف قمة المناخ

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة الوزارة للأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، المقرر إرسالها إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ.

وتشارك وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بعدد 210 أتوبيسات بينها 100 أتوبيس بالغاز الطبيعي و110 بالكهرباء بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

تركيب الهويات البصرية للأتوبيسات

وأشار اللواء هشام آمنة الي أنه تم تحريك 113 أتوبيساً حتى اليوم الجمعة «60 أتوبيس غاز طبيعي و53 اتوبيس كهرباء»، مشيراً الي ان هذه الأتوبيسات تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها وكذا استصدار التراخيص اللازمة.

نقل الأتوبيسات إلى شرم الشيخ

وأكد وزير التنمية المحلية تذليل المعوقات والالتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل باقي الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظتي القاهرة والإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربي وتوفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه الدولة المصرية أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بمصر.