مسكن الزوجية من الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة وتخص العديد من الزوجات بعد الانفصال، حتي يطالبن الزوج بالحصول على مسكن مستقل لهن ولأطفالهن فترة الحضانة، ويكون مهيأً للعيش به في حياة كريمة لهم من ناحية المستوى الاجتماعي، ويتساءل العديد من الزوجات عن المستندات التي تساعدهن في الحصول على قرار التمكين بمسكن الزوجية.

وأوضح المحامي علي حمودة المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، المستندات المطلوبة للحصول على قرار التمكين بمسكن الزوجية.

على الزوج أن يهيئ لصغاره من مطلقته المسكن المستقل المناسب

وقال «حمودة» لـ«الوطن» إن القانون الخاص بأحكام الأحوال الشخصية نص على أن «على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة، واستمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة»، وذلك وفقًا لنص المادة 18 مكرر ثالث بقانون رقم 25 لـسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار التمكين

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية، قال «حمودة» إن على الزوجة القيام بالخطوات التالية:ـ

1- تقديم الزوجة شهادة أو وثيقة الزواج.

2- تقدم صورة الرقم القومي الخاص بها.

3- تحرر الزوجة محضر شرطة، تطالب فيه تمكينها من المسكن سواء مسكن الزوجية او مسكن أخر.

4- تقديم شهادة ميلاد الصغار.