بدء موسم عصر الزيتون في مرسى مطروح وسيوة: جودة وأسعار على أد الإيد

بدأت عمليات عصر الزيتون في محافظة مطروح، بعد الانتهاء من جميع المحصول لمختلف الأنواع التي تدخل معاصر خاصة وأخرى تابعة لمديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء بالتنمية المستدامة.

وحول الزيتون، قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة مطروح من أكبر المحافظات زراعة للمحصول في مصر، ويتمتع بجودة عالية خاصة أن زراعة المحصول تقوم على مياه الأمطار، في حين يتم زراعة الزيتون في سيوة على المياه الجوفية في الري، وهو محصول أورجانك طبيعي دون أي كيماويات وهو منتج صحي ومتميز.

أنواع الزيتون في مطروح وسيوة

وأضاف «يوسف»، أن الزيتون مطروح له أنواع عديدة «التفاحي والإسباني والكلماطا والسيوي الأخضر والأسود»، وهو من أطعم أنواع الزيتون من حيث الطعم في التخليل، ومزين في الطعام.

زيت الزيتون

ويتم عصر الزيتون بطريقة يدوية على البارد طبقا لتصريحات إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجمعيات بمطروح وأحد منتجي الزيتون لـ«الوطن»، أما العصر بالماكينات الحديثة، يتم ضبط نسبة الحموضة به، وتعبئة زيت اكسترا، وصنف اكسترا بكر وهو أجود أنواع زيت الزيتون، لأنه يتم عصره فور وصوله من المزرعة مباشرة دون القيام بنشره في الشمس للتخلص من المياه منه.

أسعار زيت الزيتون

وتتراوح أسعار زيت الزيتون في محافظة مطروح من سعر 120 وحتى 150 جنيها للكيلو، حسب الدكتور عبدالله يادم من منتجي زيت الزيتون في مطروح، ويحدد السعر نوع الزيت وهل هو اكستر ام بكر ممتاز.