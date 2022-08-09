استقرار أسعار زيت الزيتون البِكر.. وتجار: بسبب وفرة الإنتاج

شهد سوق زيت الزيتون استقرارا في الأسعار في الأسواق المحلية، وفي جولة لـ«الوطن» بحي العتبة بمنطقة وسط البلد، تبين استقرار أسعار زيت الزيتون في الأسواق المصرية، وقال تجار لـ«الوطن» إن الأسعار مستقرة، والإنتاج وفير في السوق المحلية، لافتين إلى أن زيت الزيتون هو من الزيوت النقية ذو الكفاءة العالية.

مبيعات زيت الزيتون مستقرة

قال محمد شيخون، أحد تجار ومصنعي زيت الزيتون في العتبة، إن مبيعات زيت الزيتون مستقرة هذا الموسم، مشيرا إلى أن موسم زيت الزيتون قد أوشك على الانتهاء، وبدأ أغلب المزارعين والتجار في الاستعداد للموسم المقبل.

زيت زيتون نقي وذو كفاءة عالية

وأضاف شيخون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تصدر أنقى أنواع زيت الزيتون للدول الأوروبية ودول الخليج، موضحا أن الإنتاج الأسباني والتونسي لزيت الزيتون قد انتهى، وذلك أدى إلى زيادة الإقبال على زيت الزيتون المُصدر للخارج، وأن الدول الخارجية تبحث عن زيت زيتون نقي وذو كفاءة عالية، والذي يتواجد بمصر، مشيرا إلى أن هناك نقص في وجود الزيوت عالية الجودة عالميا، خاصة بعد انخفاض إنتاج الزيتون عالميا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي قد يؤدي إلى زيادة نسب التصدير للخارج.

وجود وفرة في محصول زيت الزيتون

أما عبدالحميد السيد، صاحب معصرة لاستخلاص زيت الزيتون على البارد، فيشيد بوجود وفرة في المحصول هذا العام، بالإضافة إلى وجود كمية جيدة من جميع أنواع زيت الزيتون المستوردة من الخارج في السوق المصري، مثل التركي واليوناني والسوري، كما أوضح الفرق بين أنواع زيت الزيتون، حيث يوجد الزيت المعصور على البارد، وهو يدخل عملية الكبس والعصر دون أي تدخل حراري أثناء العملية، أما زيت الزيتون البكر فهو نوع يعتمد على حبوب معينة تفرز من نفس النوع، ولها خصائص عالية، لا يدخل بها كيماويات أثناء زراعته، ومنتشر بالعريش وضواحي مطروح بسبب وجود بيئة مناسبة ومهيأة لزراعته، ويعد واحد من أكثر الأنواع طلبا لتصديره للخارج.

سعر زيت الزيتون اليوم

وأضاف أن سعر طن زيت الزيتون البكر الممتاز المُصدر للخارج سجل 135 ألف جنيه للطن، أما بالنسبة لزيت الزيتون المحلي، فأسعاره ثابتة ومناسبة ولن تتأثر بانخفاض الانتاج العالمي بعد جفاف محصول الزيتون في إسبانيا، أكبر منتج عالمي.