تطوير 3 حدائق في مدن مختلفة بالمنوفية.. «اتحولت لـ جنة»

اهتمت الدولة في الآونة الأخيرة بتطوير الحدائق العامة والمتنزهات لخدمة المواطنين في كل المحافظات في إطار حرصها على توفير مناخ جيد وأماكن للترفيه تناسب الجميع، وكانت محافظة المنوفية سباقة في تنفيذ هذه المبادرات في المدن المختلفة من خلال عدد كبير من الحدائق ساهمت في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة والتي لقيت قبولا كبيرا بعد تطويرها من قبل المواطنين في المحافظة.

ونجحت محافظة المنوفية، في تطوير حديقة جيهان السادات في مدينة تلا على أحدث النظم بحيث تكون مناسبة لجميع الأعمار، والفئات المختلفة، حيث تم تزيينها بالالنترلوك وزراعة الأرض بالنجيلة الطبيعية فصلا عن توفير أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات المختلفة لخدمة رواد الحديقة والتي تعد الحديقة الأهم والأكبر لخدمة أبناء مدينة وقرى مركز تلا.

افتتاح حديقة مصر

وقبل أيام قليلة افتتح محافظ المنوفية، حديقة مصر والتي تخدم جميع أهالي مدينة شبين الكوم وضواحيها، وتعد هذه الحديقة نموذجا وإضافة جديدة ومميزة للحدائق في شبين الكوم، حيث أقيمت على مساحة ألفين متر وتضم برجولات خشبية وأعمدة ديكورية ومقاعد استراحة للأهالي وكبار السن ونافورة مياه وأشجار زينة وملاهي للأطفال.

ممشى بمدينة الشهداء

وفي مدينة الشهداء، أقامت محافظة المنوفية ممشى كبيرا «حديقة مفتوحة» بطول ألف كيلو حول مدينة الشهداء والذي لقى إشادة كبيرة من الأهالي، حيث تم إنشاؤه بطريقة مميزة جدا إذ شمل إضاءة ليلية ومقاعد رخام عائلية وشبابية، ومغطى كل المساحة بالنجيلة والأشجار، وتم تجهيزها على أكمل وجه لتقدم حياة كريمة للمواطنين.