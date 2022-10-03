بمساحة 110 آلاف متر.. إنشاء حديقة مركزية بشرم الشيخ استعدادا لـ«COP27»

على قدم وساق، يسابق العاملون بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، الزمن، للانتهاء من تجهيز الحديقة المقامة على مساحة تقدير 110 آلاف متر ليتم افتتاحها مع انطلاق قمة المناخ COP27 المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل.

الحديقة تضم نوافير وأشجار مثمرة ومنطقة خدمات

وتقع الحديقة المركزية بموقع متميز بمنطقة حي النور، والتي تضم عددا من البحيرات الصناعية والأشجار المتنوعة التي تشمل الفواكه المثمرة، بجانب النافورات الحديثة ومنطقة للخدمات تضم مولا تجاري ومنطقة بنوك.

من جانبها، قالت المهندسة إسراء فهمي، مدير المكتب الفني لإنشاء الحديقة المركزية، إن مساحة الحديقة المركزية 110 آلااف متر مسطح، بواقع 80% زراعات، والمشروع يتخلله مجموعة من النوافير، إضافة للمشايات المصنوعة من الجرانيت والبازلت وكلها أحجار طبيعية.

وأضافت «فهمي»، خلال تقرير تلفزيوني، عرضه برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه مراعاة للبعد الاقتصادي، جرى إنشاء مبنى للبنوك والمول.

التخفيف من الانبعاثات الملوثة

من جانبه قال المهندس حسام حسني، مدير مشروع الحديقة المركزية في شرم الشيخ، إن الحديقة عبارة عن مجمع للبنوك ومول تجاري، ويحتوي على نوافير ومساحات خضراء وأشجار مثمرة، لافتا إلى أن الحديقة تعزز الدور البيئي وتخفف من حدة الانبعاثات الملوثة.

وعبّر حمادة سمير، أحد العاملين بالمشروع، عن سعادته بمشاركته في مشروع الحديقة المركزية في شرم الشيخ، قائلا إن المشروع سيحول المدينة لمدينة خضراء وعالمية كبيرة للزائرين وأهالي المدينة.