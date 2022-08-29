«القاهرة» تحظى بنصيب الأسد في تطوير الحدائق.. قلب العاصمة يتنفس أخضر

تحظى محافظة القاهرة بنصيب كبير في أعمال تطوير الحدائق والمتنزهات ورفع كفاءتها وزيادة المساحات الخضراء خاصة في الشوارع الرئيسية مثل شارع صلاح سالم، ومن أكبر أعمال تطوير الحدائق مشروع حديقة «تلال الفسطاط» الجاري تنفيذه حاليا على مساحة 500 فدان، وهى الحديقة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في قلب القاهرة التاريخية بالقرب من متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

أكبر مسطح أخضر في قلب القاهرة

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها، أن حديقة الفسطاط ستكون أكبر مسطح ومتنفس أخضر في القاهرة، وعلى أعلى مستوى لجذب السياحة داخليا وخارجيا، وتتميز بوجود العديد من الأنشطة داخلها لجذب كل الفئات والأعمار ونيل رضا مختلف الأذواق حيث تتميز بإحياء التراث الفرعوني، القبطي، الإسلامي والحديث، مع إقامة العديد الأنشطة الثقافية والتجارية داخل الحديقة، والمطاعم والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، وتشجيع الحرف اليدوية والتراثية داخل الحديقة؛ لتكون مزارًا ومكانًا لإقامة معارض لتسويق المنتجات أيضا، فضلا عن إضافة منطقة آثار وحفريات قديمة وحدائق تراثية وإقامة هضبة كبيرة داخل حديقة الفسطاط، تتيح التواصل البصري مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

خطة تطوير حديقة تلال الفسطاط

وأوضحت المحافظة، أن من ضمن خطة تطوير حديقة تلال الفسطاط، إقامة منطقة للمغامرات وأخرى ثقافية وتاريخية وحديقة زهور ومركز ترفيهي ومنطقة أسواق، أيضا مشروع التلفريك للربط بين حديقة تلال الفسطاط وحديقة الأزهر.

تشجير صلاح سالم

وفي سياق متصل، قامت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، برفع أعمال الصيانة والتطوير المستمر للمساحات الخضراء بمحور العروبة بصلاح سالم بطول الطريق من أول مطار القاهرة وحتى كوبري المطار؛ لتحسين مستوى التجميل بكافة محاور ومداخل وشوارع العاصمة، تحت إشراف مهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل؛ لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة.

الحديقة الدولية

ومن ضمن خطة تطوير حدائق العاصمة، أعلنت محافظة القاهرة، طرح حق استغلال أركان بالحديقة الدولية بمدينة نصر ومواقع بشارع 306 بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمعادي وذلك لتطوير الحدائق، وتتمثل في طرح حق تطوير واستغلال لمدة عشرة سنوات لـ 4 أركان بالحديقة الدولية.

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، إنه العمل جار حاليا على تطوير الحديقة الدولية، والانطلاق في تمهيد الموقع؛ لضخ مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، وزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سلطان لـ«الوطن»، أنه يتم العمل الآن على الاستفادة من أركان الحديقة، في إقامة مشاريع وخدمات للمواطنين، بحيث يقام مشروع في كل ركن، من مطاعم وكافيهات ومشروعات استثمارية، ومن ضمن خطة التطوير التى تشهدها الحديقة الدولية، طرح المشروعات في مزايدات، لتشجيع الاستثمار داخل الحديقة، وتقديم خدمة أفضل للرواد، وجذب مزيد من الجمهور من أبناء مدينة نصر، والمناطق المجاورة، لزيارة الحديقة والاستفادة من الخدمات المقدمة في مجالات متنوعة.

ملاعب وحمامات سباحة

وأشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، إلى أنه سيتم إقامة ركن رياضي متميز، عبارة عن ملاعب كرة وحمامات سباحة وصالة جيم على أعلى مستوى، لخدمة أهالي المنطقة وكل رواد الحدائق وذلك يتم برعاية محافظة القاهرة لأكبر حديقة موجودة بالعاصمة

وأكد أن الحديقة ستظهر خلال الفترة المقبلة، بشكل مميز مع توفير كل الخدمات فيها وعلى أعلى مستوى، من أجل راحة المواطنين وجذب كل فئات الأسرة من الأطفال والشباب والفتيات وكبار السن، ومن يحب ممارسة الرياضة ويهوى الألعاب المختلفة وممارسة أي نشاط.

ولفت «سلطان» إلى أن الحدائق المتخصصة تشهد إقبالا جماهيريا خلال فصل الصيف، ويتم العمل على إجراء أعمال الصيانة بشكل مستمر، لتقديم خدمة أفضل وظهور الحدائق في أبهى صورها أمام المواطنين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الجمهور، وقضاء وقت سعيد داخل الحديقة.

تطوير حديقة الأندلس

من ناحية أخرى، دخلت حديقة الأندلس بالقاهرة حيز التطوير في إطار استعادة المظهر الحضاري والحفاظ على التراث. وأوضحت محافظة القاهرة أن حديقة الأندلس تعد أول حديقة تسجل كأثر في مصر، وتتكون من ثلاثة أجزاء هي حديقة الجزيرة، والأندلس، والحديقة الفرعونية، وتقع على مساحة 9 آلاف متر مربع.

وأشارت محافظة القاهرة، في تقرير لها، إلى أن أعمال تطوير الحديقة تمولها مديرية الإسكان بالمحافظة، تحت إشراف وزارة الآثار ويتم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الرى بالحديقة ليتم بالتنقيط، بجانب تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بالحديقة، كما تضم المرحلة الثانية ترميم نماذج التماثيل الأثرية داخل الحديقة وترميم تماثيل ثعابين الكُبرى.