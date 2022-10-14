9 توصيات للمزارعين استعدادا لموسم القمح في الإسكندرية

نفذت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، ندوة قدمت فيها عدد من التوصيات للمزارعين استعداداً لزراعة محصول القمح لموسم الجديد 2022-2023 بإدارة العامرية الزراعية.

وحضر الندوة عدد كبير من المزارعين، قبل انطلاق الموسم الزراعي للمحصول الذهبي والذى يعد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تهتم بها الدولة، من خلال وزارة الزراعية ومديريات وإدارات الزراعة والإرشاد بالمحافظات.

ووفقا لبيان مديرية الزراعة بالإسكندرية ترصد «الوطن» عددا من التوصيات والجوانب التي جرى الحديث فيها من قبل كلا من الدكتورة ثناء حمد، رئيس الحملة القومية للقمح، والدكتور رمضان محمد بهي الدين، أستاذ متفرغ بقسم بحوث حشرات القمح بالصبحية، ويتضمن 9 توصيات لنقاط أساسية في زراعة القمح وهي كالتالي:

- بداية تجهيز الأرض للزراعة من «عزيق وحرث»

- ضرورة الزراعة على مصاطب لتوفير المياه والتقاوي

- السياسة الصنفية وضرورة زراعة الأصناف الملائمة للمنطقة

- أهم الأصناف الموجودة في هذا الموسم

- أهم الأمراض التي تصيب القمح

- كيفية مقاومتها والحد من ظهورها

- التوصية بزراعة نباتات جاذبة للقواقع حول الحقل لضمان نظافة الحقل

- مقاومة المن عند ظهوره برش الملاثيون

- الحشائش وكيفية مقاومتها عند بداية ظهورها

ندوة للاستعداد لزراعة القمح بالإسكندرية

وتأتي فعاليات الندوة الإرشادية بالتزامن مع الاستعداد لزراعة محصول القمح في محافظة الإسكندرية وبالتعاون بين الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية ومركز البحوث الزراعية وبرعاية المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية والمهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، والدكتور سامي ربيع عبده، مدير إدارة العامرية الزراعية.