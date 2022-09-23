عين شمس: نجاح تجربة لزيادة إنتاج محصول القمح في الأراضي شديدة الملوحة

نفذت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، مشروعا عن استخدام طرق مبتكرة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح بمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، ونجح فريق جامعة عين شمس في زراعة «مصر 1» و«جميزة 11» في أراضي شديدة الملوحة بالفيوم إذ نجحت التجربة في زيادة الإنتاج المحصول بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50%.

وجرى عرض المشروع في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية الذي يعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مشروعان لزراعة المحاصيل بطرق مبتكرة وتحلية مياه الصرف الصحي

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن الفريق البحثي يعمل حالياً على تطبيق التجربة على نطاق أوسع وتستهدف أماكن بمصر تعاني من مشاكل الملوحة في الماء والتربة كالمغرة والساحل الشمالي بالإسكندرية والعمل على إخال تكنولوجيا البلازما المستخدمة كأمن قومي بمصر من أجل دعم المشروعات العملاقة.

وقدمت الدكتورة إيمان مختار والدكتور أحمد جلال، من كلية الزراعة مشروع عن المعالجة والتحلية البيولوجية لمياه الصرف الصحي والمياه المالحة، إذ أن «AZ-1 &EMA» من المركبات البيولوجية الآمنة اقتصادياً والفعالة لمعالجة الصرف الصحى.

وبحسب بيان الجامعة، كانت المياه الناتجة من هذه المعالجات مطابقة للمواصفات العالمية والمحلية الموصى بها والتي يتم استخدامها في ري المحاصيل مرة أخرى، ويعتبر المركبان حاصلان على براءة اختراع دولية بينما مركبي «AZ-2& AZ-3» يجري استخدامهما للتحلية البيولوجية الفعالة والاقتصادية للمياه متوسطة وعالية الملوحة، والآن في مرحلة التسجيل الدولي، وكلا من هذه المركبات يحققوا أهداف استراتيجيه 2030 لتوفير مصادر بديلة وغير تقيليدية للمياه التي يمكن استخدامها في ري المحاصيل مرة أخرى.

بحث يهدف لاقتراح منهجية للاستخدام الأمثل للعناصر الخضراء

أيضاً جرى عرض بحث يهدف إلى اقتراح منهجية للاستخدام الأمثل للعناصر الخضراء وبخاصة التشجير التي تعمل على التكييف الطبيعي وإظلال الفرغات الخارجية والمساحات المفتوحة لتجنب العواقب الوخيمة من التغيير المناخير وتأثيرها السلبي على البيئات الحضرية وصحة الإنسان وتمت دراسة طرق مختلفة لتوزيع ونسب الأشجار باختلاف أنواعها باستخدام برامج المحاكاة والقياس الميداني في ضوء التكامل مع أهداف التنمية المستدامة، استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، رؤية مصر 2030.

وجرى تقديم بحث إدارة مخاطر السيول باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد للتنبؤ بكمية السيول وأفضل الأماكن لتجميع مياه السيول في سيناء والساحل الشمالي.

تعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية

يستهدف المنتدى دعم البحث والتطوير في المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية وتطوير البحث العلمي في إدارة الطاقة الجديدة والمُتجددة وكفاءة الطاقة وأساليب استهلاكها، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف الجهات للحد من التغيرات المُناخية، وتعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية على مستوى العالم.

ويسلط المُنتدى الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية في مجال التغيرات المُناخية، ويعرض مجموعة من الموضوعات البحثية المُتقدمة التي قام بها العلماء في الجامعات الحكومية في هذا المجال الهام، بالإضافة إلى عرض نماذج الأبحاث والمشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية.