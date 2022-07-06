استمرار توريد محصول القمح للشون والصوامع بالشرقية 

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، سير أعمال توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون المجهزة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، والبالغ عددها 55 مركزاً تخزينياً، ما بين صومعة وبانكر وشونة حكومية مطورة.

الكميات الموردة من القمح حتى الآن

وأوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم، بلغ 114 طن و802 كيلوجرام من محصول القمح، بينما بلغ ما توريده من بداية الموسم حتى يوم أمس الثلاثاء، 628 ألف و559 طناً و294 كيلوجرام، ليرتفع إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية، حتى اليوم، إلى 628 ألف و674 طناً و69 كيلوجرام.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية، بلغت 423 ألف و222 فداناً، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من محصول القمح لهذا العام.

كما لفت إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.