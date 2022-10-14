بدو سانت كاترين لرئيس الوزراء: «التجلي الأعظم حلم تحقق ومستقبل لأبنائنا»

وجّه الشيخ محمد عودة شيخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته مساء اليوم الجمعة، لمدينة سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم، قائلا: المشروع حلم تحقق لأبناء المدينة وهو الأكبر في تاريخ المدينة الصغيرة.

المشروع ينعش السياحة في المدينة

وتابع الشيخ محمد عودة لـ«الوطن» أن الدكتور مصطفى مدبولي في سانت كاترين التقى مع مجموعة من مشايخ وعواقل قبيلة الجبالية للمرة الثانية خلال شهر وأبلغوه أن أهالي سانت كاترين يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المشروع الذي يوفر فرص عمل للشباب وينعش المدينة سياحيا وكان حلما وتحقق.

تطوير المطار

من جانبه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء يرافقه وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير بدأت بتفقد أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتي تشمل زيادة سعة المطار وتوسعة المدرجات وإنشاء ترماك للطائرات، موضحا أن المشروع يهدف إلي تشغيل المطار بصفة مستمرة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي المدينة تزامنا مع مشروع التجلي الأعظم.

أضاف العناني أن أهالي المدينة عبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي لأن المشروع يعتبر مشروعا قوميا بالدرجة الأولى يخدم مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.

مليون سائح سنويا

اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع التجلي الأعظم تكليف من الرئيس السيسي بهدف جذب مليون سائح سنويا إلى مدينة التجلي، وأطلق على المشروع هذا الاسم نسبة إليى مدينة التجلي سانت كاترين.

وأضاف أن التجلي الأعظم جرى الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لعدد 14 مشروعا وجاري وضع اللمسات الأخيرة من خلال تنفيذ التشطيبات التي تناسب طبيعة المدينة الدينية، «جميع المشروعات صديقة للبيئة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية».