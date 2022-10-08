«التجلي الأعظم» قُبلة حياة للسياحة في سانت كاترين.. والافتتاح قريبا

تُعد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء واحدة من أهم المدن السياحية الدينية والتاريخية على مستوى العالم، وتحتضن أقدم دير في العالم وهو دير القديسة كاترين، وتعتمد المدينة الصغيرة التي ترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر على السياحة فقط كمصدر دخل أساسي للمواطنين، وذلك لوجود الجبال العالية والوديان المتعددة بها، ما جعلها قبلة للسياح الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة.

وأعطى مشروع التجلي الأعظم قبلة الحياة لمدينة سانت كاترين التي كانت تستقبل سائحين لا يتجاوز عددهم 300 ألف سائح سنويا، بالرغم من الإمكانات الهائلة التي تملكها المدينة.

استغلال مقومات سانت كاترين

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه نظرة ثاقبة في عملية استغلال مقومات البلاد، لذا أصدر قرارا بتكليف وزارة الإسكان بإقامة مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والاسم الذي اختاره الرئيس مستوحى من اسم مدينة سانت كاترين، فهي مدينة التجلي حيث تجلى فيها الله لنبيه موسى عليه السلام، وكانت مهبط الرسالات السماوية الثلاث.

جذب مليون سائح سنويا

وأكد «فودة» أن المشروع له أهداف عدة أبرزها جذب مليون سائح سنويا لمدينة سانت كاترين، وتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة الطبيعية، وإقامة منتجعات بيئية تتناسب مع محمية سانت كاترين وتصلح لإقامة سياح يفضلون هذا النوع من السياحة البيئية، بالإضافة إلى وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية مع تطوير مطار سانت كاترين الذي أصبح يستوعب 8 طائرات.

تطوير مطار سانت كاترين

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه في إطار إقامة مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، جرى توسعة وزيادة طول ممر مطار كاترين الحالي ليصبح طوله 3 آلاف، وإنشاء جراج جديد لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد، وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة.

14 مشروعا في «التجلي الأعظم»

وأشار «فودة» إلى أن التجلي الأعظم عبارة عن 14 مشروعا، المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها 4 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يجري افتتاحها نهاية العام الجاري، مؤكدا أن نسبة التنفيذ لكل المشروعات تتراوح بين 80 إلى 90%، حيث جرى الانتهاء من أعمال الخرسانة.

مشروعات التجلي الأعظم

فيما قال المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن التجلي الأعظم هو أكبر مشروع ينفذه جهاز التعمير في تاريخ سيناء منذ تحريرها، ويضم إنشاء 14 مشروعا هي مركز الزوار وفندق جبلي يضم 150 غرفة، ومدخل دير سانت كاترين بطول 1.5 كيلو متر، النزل البيئي وهو فندق بيئي جديد يقع في امتداد بمنطقة وادي الراحة بسعة 216 غرفة.

كما تتضمَّن المشروعات إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل، وممشى درب موسى ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، وتطوير النزل البيئي القائم وتطوير منطقة استراحة السادات، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، وتطوير المنطقة السياحية، وإقامة المبنى الاجتماعي الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية «تطوير المسجد القائم، وتطوير المحال القائمة، وإضافة محال جديدة، وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة»، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول والتي تشمل معالجة مخرات السيول.