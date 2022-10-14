خالد فودة: رئيس الوزراء سيتفقد اليوم مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

تستعد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان للقيام بجولة تفقدية في المدينة لمتابعة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رئيس الوزراء سوف يقوم بزيارة مدينة التجلي ظهر اليوم الجمعة لدفع عجلة العمل بمشروع التجلي الأعظم.

وأشار إلى أن التجلي الأعظم أكبر مشروع جرى تنفيذه في مدينة سانت كاترين والذي تبلغ تكلفته ما يقرب من 8 مليارات جنيه ويشمل 14 مشروعا صديقا للبيئة ويحافظ على المدينة التاريخية التي أعلنتها منظمة اليونسكو مدينة تراث عالمي.

مركز الزوار ومساكن الزيتونة

أكد محافظ جنوب سيناء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة سانت كاترين تبدأ في الثانية من ظهر اليوم الجمعة، وتستمر لساعتين، ومن المقرر أن يقوم مدبولي يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء بزيارة إلى مشروع مركز الزوار أحد المشروعات التابعة التجلي الأعظم، وتفقد مساكن الزيتونة وعدد من المشروعات.

وتابع: يقوم الدكتور عاصم الجزار باستعراض الأعمال ونسب التنفيذ في المشروع الذي قارب على الانتهاء بعد استكمال كافة أعمال الخراسانات، مع تحديد موعد لافتتاح المشروع الذي اعطي قبلة الحياة لمدينة سانت كاترين.

مشروع التجلي الأعظم

أوضح اللواء خالد فودة محافظ أن مشروع التجلي الأعظم الهدف منه هو إحياء المدينة سياحيا وتوفير أماكن إقامة جديدة تعتمد علي السياحة البيئية لتتناسب مع طبيعة المدينة خاصة أن سانت كاترين تقع ضمن نطاق محمية سانت كاترين والتي تقع علي مساحة 4 آلاف كيلو متر مربع.

واختتم: أن المشروع يستهدف جذب مليون سائح سنويا إلى سانت كاترين للاستمتاع بزيارة المعالم السياحية التاريخية في جبل موسى ودير سانت كاترين، والاستجمام وسط الجبال والاشجار الخضراء، موضحا أن التجلي يشمل 14 مشروعا منها حماية المدينة من أخطار السيول، تطوير البنية التحتية بالكامل للمدينة، تطوير مدخل الدير، إنشاء مساكن جديدة، فندق بيئي، مركز الزوار، فندق جبلي، مجمع شرطي، مجلس مدينة ذكي.