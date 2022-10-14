السعودية: يمكن لحاملي بطاقة «هيا» أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة

أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، اليوم الجمعة، أنه يمكن لحاملي بطاقة «هيا» من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

الشمري: بطاقة «هيا» مجانية دون رسوم

ولفت المسؤول السعودي خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» السعودية اليوم الجمعة، إلى أن هذه التأشيرة مجانية دون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة تأشيرة.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة اعتبارا من الحادي عشر من نوفمبر المقبل، قبل 10 أيام من بداية بطولة كأس العالم، وحتى اليوم الختامي من البطولة في الثامن عشر من ديسمبر 2022.

لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة دخل من دولة قطر

وأشار الشمري إلى أنه لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل من دولة قطر، في بطاقة هيا قبل ذلك، وأن مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهرين تنتهي في الحادي عشر من يناير 2023.