أسعار تأشيرة العمرة 2022.. وكيفية الحجز عبر منصة نسك واستخراج زيارة

علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، على ما انتشر خلال الساعات الماضية حول تكلفة العمرة التي تصل إلى 4400 جنيه فقط، قائلا إن هذا الكلام خاص بفئات معينة فقط ممن يحملون تأشيرة شنجن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط وليس الجميع، موضحا أن هذا المبلغ قد يكون خاص بتكلفة سعر التأشيرة فقط دون التنقلات وأن أسعار تأشيرة العمرة 2022 تختلف أسعارها وفق متطلبات كل شخص.

وقال خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار تأشيرة العمرة 2022 تختلف وفق البرنامج الذي يجرى حجزه.

أسعار تأشيرة العمرة 2022

وتختلف أسعار تأشيرة العمرة 2022 وفق الخدمات التي يختارها الشخص ويرغب بها، بحسب «باسل».

وقال إن حجز تأشيرة العمرة عن طريق المنصات يتطلب تسديد 753 ريالا سعوديا بما يساوى 4500 جنيه، موضحا أن حجز التأشيرة يلزم معه التعاقد على مجموعة من الخدمات، كل خدمة يضاف سعر آخر، فمثلا الحد الأدنى لحجز ليلة واحدة فقط بطريقة اقتصادية بسرير في فندق يبعد عن الحرم 4 كيلو، في غرفة أربع أفراد 150 ريال، والليلة في فندق أمام الحرم ألف ريال بالإضافة إلى الرسوم المصرية.

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن سعر تذكرة الطيران تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه.

كيفية حجز عمرة عبر نسك

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أمس، أن هناك إمكانية حجز العمرة شاملة الإقامة، لكنها لا تتضمن أسعار تذاكر الطيران الذهاب والإياب، ويمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا للسفر إلى العمرة.

وعلى الراغبين في حجز عمرة عبر منصة نسك الدخول على الرابط المخصص لذلك.

- انقر على خيار «التقديم على التأشيرة».

- اكتب بياناتك وحدد جنسيتك.

- سيظهر لك سؤال إذا كنت مقيمًا بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن انقر على نعم أو لا.

- اتباع باقي الخطوات المتعلقة بحجز باقة العمرة.