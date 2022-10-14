إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 شباب، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق «أسوان ـ الجيزة» الزراعي أمام عزبة عوض الله دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام عزبة عوض الله دائرة مركز ناصر شمال المحافظة أسفر عن إصابة 3 شباب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: كريم محمود جودة 20 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، علاء عيد محمد شعبان 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أحمد شعبان 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى واشتباه كسر في القدم اليسرى، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.