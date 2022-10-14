مواعيد قطارات الإسكندرية للمحافظات: مع تغير الطقس وسقوط أمطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات المكيف والروسي لخط الإسكندرية «القاهرة و طنطا»، والعكس بدءا من السبت 15 أكتوبر، حتى نهاية الأسبوع تزامنا مع التغيرات الجوية حيث تعد القطارات أكثر أمانا في عملية الانتقال.

ترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد عدد من القطارات وفقا لبيان الهيئة العامة لسكك حديد مصر المعلن وهي:

- قطار رقم«927» مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 7 مساء.

- قطار رقم «931» مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8 مساء.

- قطار رقم «1203» من القاهرة إلى الإسكندرية «روسي» موعد قيامه الساعة 9.20 ظهرا.

-قطار رقم «928» مكيف من الإسكندرية إلى القاهرة موعد قيامه الساعة 6 مساء.

-قطار رقم «930» مكيف من الإسكندرية إلى القاهرة موعد قيامه الساعة 8 مساء.

-قطار رقم «920» مكيف من الإسكندرية إلى طنطا موعد قيامه الساعة 11 مساء.

-قطار رقم «28» من الإسكندرية إلى القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 8 مساء.

تخفيض 50% على تذاكر القطارات لذوي الهمم

وفي نفس السياق وجهت «وزارة النقل» بصرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق بتخفيض يصل ل 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية ، والقطارات العادية من خلال تقديم بطاقة إثبات الشخصية على أن يتم حجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المخصصة للحجز.