الشروط والتخصصات المطلوبة فى وظائف وزارة النقل.. اعرف التفاصيل

وضعت وزارة النقل عددًا من الشروط المحددة في مجموعة وظائف خالية داخل الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالوزارة، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أنها وظائف بنظام الانتداب الحكومي، وذلك وفقا لإعلان ندب كلي رقم «1» لسنة 2022.

وجاء في منشور رسمي صادر من الجهاز المركزي، الشروط والتخصصات المطلوبة للوظائف، وفي إطار الخدمات المتواصلة من بوابة «الوطن» لجميع القراء والمتابعين، نكشف من خلال السطور التالية، الشروط والتخصصات المطلوبة لـ الوظائف في وزارة النقل:

شروط وظائف وزارة النقل

- أن يكون المتقدم للوظائف، من العاملين الدائمين بالجهاز الإداري للدولة، ومن المطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- أن يكون المتقدم للوظائف، ضمن مجموعة «الباب الأول أجور»، وهي وظائف دائمة موجودة بالموازنة العامة للدولة، وليس أجره ضمن أي موازنة خاصة بالصناديق أو الحسابات الخاصة.

- أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

- أن يحصل على موافقة من جهة العمل الأصلية التابع لها.

- أن يكون حاصل على تقدير امتيار، بتقرير تقويم الأداء عن آخر عامين.

وظائف وزارة النقل

- مطلوب 18 مهندسا، في وظائف كلا من باحث تخطيط ومشروعات، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، بالتخصصات المدنية.

- أن يتمتع بمهارات في كلا من الميكانيكا، والكهرباء، بالإضافة إلى الاتصالات، والعمارة، وبتقدير لا يقل عن جيد، ومن سكان القاهرة.

- مطلوب 10 محاسبين، في وظائف كلا من باحث تمويل وباحث تكاليف وباحث اقتصادي، وأن يكون من المستوى الوظيفي الثاني أو الثالث.

- مطلوب 5 باحثين، ذوو خبرة بمستوى الإحصاء والبرمجة، من اجل العمل بمركز المعلومات، ومن شاغلي المستوى الوظيفي الثاني أو الثالث.

- مطلوب 6 باحثين للموارد البشرية، على أن يكونا على دراية بالمعاشات والاستحقاقات والمعاشات، وضمن المستوى الأول أو الثاني.

المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- موافقة جهة العمل الأصلية للندب.

- بيان حالة وظيفية.

- صورة من تقارير كفاية الأداء بخصوص آخر عامين.

- بيان تدرج الأجر الوظيفي، من تاريخ التعيين.

- بيان بمفردات المرتب.

وأكد المنشور، أن استقبال طلبات الراغبين للوظائف السالف ذكرها مستمر حتى 2022/09/15، وتقدم الطلبات بالهيئة العامة لتخطيط لمشروعات النقل، في رقم 105 شارع القصر العيني بالقاهرة، وباسم المهندس حسن الليثي، نائب رئيس مجلس إدارة.