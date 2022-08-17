وظائف خالية في وزارة النقل.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف خالية في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل، وهي وظائف متوفرة بنظام الانتداب الحكومي، وذلك بإعلان ندب كلي رقم «1» لسنة 2022.

وأوضح المنشور الصادر من الجهاز المركزي، عن الشروط والتخصصات المطلوبة بالنسبة لوظائف وزارة النقل، في إطار الندب الكلي.

وفي إطار الخدمات المتواصلة من «الوطن» التي يحرص على تقديمها لجميع القراء والمتابعين، نرصد من خلال السطور التالية، التخصصات المطلوبة للوظائف والشروط:

شروط الوظائف

- أن يكون المتقدم للوظائف، بنظام الندب الكلي من العاملين الدائمين بالجهاز الإداري للدولة، والمنطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

- أن يكون المتقدم للوظائف، من العاملين الدائمين والموجودين ضمن مجموعة «الباب الأول أجور»، وهي وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس أجره ضمن موازنة صناديق أو حسابات خاصة.

- أن يكون المتقدم لأحد الوظائف من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

- أن يحصل المتقدم على موافقة رسمية من جهة العمل الأصلية التابع لها على الندب الكلي.

- أن يكون حاصلا على تقدير امتيار في التقرير الخاص بتقويم الأداء عن آخر عامين.

- على المتقدم للوظائف، ملء نموذج التقديم.

الوظائف المطلوبة

- 18 مهندسا، للعمل في وظائف باحث تخطيط وباحث مشروعات، «يتمتع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في أي من التخصصات المدنية».

- يجب على المتقدم لشغل أي من الوظائف، أن يتمتع بمهارات الميكانيكا، والكهرباء، والاتصالات، والعمارة، والتقدير لا يقل عن جيد، ويكون من سكان محافظة القاهرة.

- 10 محاسبين، لوظائف باحث تمويل وتكاليف وباحث اقتصادي، على أن يكون المتقدم من شاغلي المستوى الوظيفي الثاني أو الثالث.

- 5 باحثين، يكون لديهم خبرة بمستوى الإحصاء والبرمجة، للعمل بمركز المعلومات، على أن يكون المتقدم من شاغلي المستوى الوظيفي الثاني أو الثالث.

- 6 باحثين للعمل على مستوى الموارد البشرية، وعلى دراية بالاستحقاقات والمعاشات، ويكون ضمن المستوى الأول أو الثاني الوظيفي.

المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- موافقة جهة العمل الأصلية للندب.

- بيان حالة وظيفية، مختومة بختم شعار الجمهورية، على أن يكون موضحا به «الاسم – المؤهل – تقارير الأداء لآخر عامين – تاريخ التعيين – المجموعة النوعية – الدرجة الوظيفية».

- صورة من تقارير كفاية الأداء عن آخر عامين.

- بيان تدرج الأجر الوظيفي، بداية من تاريخ التعيين.

- بيان بمفردات المرتب بشكل تفصيلي.

ينتهي الإعلان عن التقديم للوظائف في يوم 2022/09/15، وتقدم الطلبات باسم المهندس حسن الليثي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط لمشروعات النقل، الكائن في رقم 105 شارع القصر العيني بالقاهرة.