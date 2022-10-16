عضو «صناعة النواب»: إنشاء «الأعلى لصناعة السيارات» يجذب استثمارات خارجية

أشاد علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدا أنّ الصناعة والزراعة والاقتصاد هي الأعمدة الأساسية لكثير من الدول الصناعية الكبرى، والتركيز عليها يعد مفتاح النجاح لهذه الدول، كما أنّ الاستقرار الأمني والاقتصادي أيضا عامل فاعل في المعادلة التي تتطلب سعر صرف مناسب وحقيقي، لتشجيع المستثمر على ضخ أمواله في أي صناعة.

تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الأجنبي

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ مصر من الدول التي لديها موقعا مميزا في العالم، لتكون قاعدة صناعية مهمة، في ظل وجود منافسة عالمية تتطلب القرب من الأسواق المهمة، مؤكدا أنّ الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الأجنبي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقرب دليل على ذلك قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

تنمية صناعة السيارات في مصر

وأوضح قريطم، أنّ المشروع حصل على موافقة مجلس الشيوخ، ويناقشه مجلس النواب، ويهدف إلى تنشيط الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار من الخارج في قطاع صناعة السيارات، وأنشئ بهدف إيجاد جهة موحدة يكون لها حق إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.

وتابع عضو صناعة النواب، أنّ التشريع ينص على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة الهدف، لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، خاصة في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير الصناعة، وتشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ولفت إلى أنّ الصندوق يتماشى مع سياسة الدولة في الحفاظ على البيئة، ومع نهج مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر المقبل، مؤكدا أنّ فكرة أن يكون هناك مجلس أعلى لكل صناعة كبرى يتابع أعمالها ويحرص على حل مشكلاتها أمر جيد للغاية، متمنيا تطبيق الفكرة على الصناعات الأخرى لرفع مستوى جودة المنتج المصري ومساعدته على المنافسة عالميا.