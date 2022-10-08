«ابدأ» والبلد معاك.. مبادرة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص المنتج المحلي

صار الوعد الذى قطعه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، بإنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين واقعاً، يوم تحرك القائمون على المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لرصد الفرص والتحديات ووضع وصياغة المبادرات والحلول الكفيلة بتحقيق ذلك الوعد.

تستهدف المبادرة الرئاسية الجديدة، التى أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وزيادة مصادر النقد الأجنبى للبلاد، وربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة على 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو المشروعات الكبرى والتى يندرج تحتها 64 مشروعاً تستهدف كافة القطاعات ذات الصلة بالواردات، بجانب العمل على توطين أحدث تكنولوجيا فى الصناعة والوصول بأعلى نسبة للمكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما أن هناك أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر فى إطار المبادرة كشريك تكنولوجى، والمحور الثانى دعم الصناعات، أما الثالث فمحور التدريب.

تستهدف المبادرة من بين مستهدفاتها توطين الصناعة فى كل قرية ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، ومن خلال محور دعم الصناعات وتقنين أوضاع المصانع أيضاً، وجعل مصر مركزاً أساسياً للتصدير على المستوى الإقليمى، لتصدّر إلى أفريقيا والشرق الأوسط، كجزء أساسى وخطوة مهمة لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

«الوطن» تفتح نقاشاً مباشراً وذا مصداقية مع رجال الأعمال والصناعة والاقتصاد حول المبادرة الوطنية التى تستهدف تسوية المشكلات وإنهاء المعضلات، ودفع الاقتصاد المصرى قدماً، عبر تجاوز العراقيل والعقبات كافة.