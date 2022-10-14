حالة الطقس غدا في الدقهلية.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

يبحث الكثير عن حالة الطقس غدًا في الدقهلية، إذ تشهد المحافظة تغيرات حادة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مع تراجع درجات الحرارة سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية مساء، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد بداية من غدًا السبت 15 أكتوبر.

حالة الطقس غدا في الدقهلية

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في الدقهلية تشهد سقوط أمطار رعدية مساء، بنسبة 80% مع نشاط لحركة الرياح على مختلف المدن والمراكز المحافظة وسط تحذيرات إلي المواطنين بتوخي الحذر.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة الدقهلية غدا العظمى 28 درجة مئوية وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية، وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء.

استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء في الدقهلية

كما شهدت المحافظة أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتطهير بالوعات الصرف الصحي ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، كما جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات رفع المياه قبل بداية فصل الشتاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات إلى المواطنين منها القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنباً لانزلاق السيارة، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي بها تجمعات أمطار.