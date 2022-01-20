طقس الدقهلية: شديد البرودة والرياح تسقط شجرة على سيارة في بلقاس

سادت حالة من الطقس السيئ في محافظة الدقهلية، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة على مدار اليوم، وبلغت ذروة الانخفاض خلال فترات الليل مع نشاط للرياح، وهو ما تسبب في سقوط شجرة في مدينة بلقاس، ما تسبب في تحطيم سيارة تصادف وجودها أسفل الشجرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري من إعادة فتح الطريق، وشكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات لتلقي أي شكوى تخص تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار على أنحاء البلاد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية للمحافظات في هذا الشأن.

الرياح أسقطت الشجرة

وسقطت شجرة ضخمة على سيارة في بلقاس، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وارتفاع سرعة الرياح، وهو ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة في السيارة رقم «ط ب ر 6948»، أثناء توقفها في الشارع دون حدوث إصابات، وتسبب سقوط الشجرة في قطع الأسلاك الكهربائية، وانتقلت قوات الحماية المدنية «الإنقاذ البري» إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من إزالة الشجرة من المكان وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار

وفي سياق متصل، تعاملت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، مع تجمعات مياه الأمطار خلال الفترة الماضية، ورفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية، وواصلت بعض الوحدات المحلية أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، وذلك باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه، بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

يذكر أن محافظة الدقهلية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فصل الشتاء لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وذلك حرصا علي سيولة الحركة المرورية وكذلك توفير بيئة آمنة لمواطني المحافظة.