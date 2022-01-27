«الدقهلية» تسجل انخفاضا بدرجات الحرارة.. طقس سيئ وأمطار متوسطة

استمرت حالة الطقس السيئ والانخفاض الشديد في درجات الحرارة بكافة أنحاء محافظة الدقهلية مع هطول الأمطار المتوسطة والمتقطعة على فترات، وهو ما تسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع والمناطق المنخفضة، وبدأت الوحدات المحلية في سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على أنحاء البلاد، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات في هذا الشأن.

انخفاض شديد في درجات الحرارة بالدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بلغت ذروته خلال الليل، مع سقوط أمطار متوسطة إلي شديدة على أوقات متفرقة، والتزم عدد كبير من المواطنين بيوتهم وسط تحذيرات من استمرار موجة الطقس السيئ.

الدقهلية ترفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة وسقوط الأمطار من حيث جاهزية السيارات والمعدات لمواجهة الأمطار وضرورة اليقظة التامة والتواجد الميداني على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه والتجمعات والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار والتعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج عن سوء حالة الطقس.

غرف عمليات في المراكز والمدن

وشكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية في المراكز والمدن وذلك لتلقي أي إخطارات والتعامل الفوري مع أي أحدث نتيجة الطقس السيئ، ومتابعة التعامل من قبل فرق العمل بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لعملية كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار التي تجمعت بالشوارع والميادين في بعض المناطق بمعدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.