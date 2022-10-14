شقيق سهير عبدالفتاح يعلن موعد ومكان عزاء الراحلة

أعلنت أسرة الدكتورة سهير عبدالفتاح، رئيسة تحرير مجلة الطفولة والتنمية، وزوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والتي رحلت أمس، تفاصيل عزاء الراحلة.

وقال المخرج انتصار عبدالفتاح، شقيق الراحلة، عبر «فيسبوك»: سوف يقام العزاء يوم الاثنين المقبل الموافق 17 أكتوبر 2022 بدار المناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة شارع الحجاز، بعد صلاة المغرب مباشرة.

وكان انتصار عبد الفتاح قد أعلن رحيل شقيقته الدكتورة سهير عبدالفتاح، وتم تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

معلومات عن سهير عبد الفتاح

الراحلة سهير عبدالفتاح مسؤولة الإعاقة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، وأصدرت في 2019 كتاب «محمد عبدالوهاب.. هذه اﻷسطورة» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يتناول مسيرة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وزيرة الثقافة تنعى سهير عبدالفتاح

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، الراحلة الدكتورة سهير عبدالفتاح، وقدّمت العزاء لأسرة الفقيدة، وللشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي على مصابه الأليم في وفاة رفيقة دربه، داعية الله أن يدخل الفقيدة فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

كما نعى المجلس العربي للطفولة والتنمية الراحلة وقال في بيان «ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور لها الدكتورة سهير عبد الفتاح الخبيرة بالمجلس ورئيس تحرير مجلة الطفولة والتنمية».

وأضاف قائلا «لقد كانت الفقيدة مثالا للعمل الجاد والدؤوب، وتميزت خلال سنوات عملها بالمجلس بالنضال والمثابرة من أجل رسالة نبيلة لدعم قضايا الأطفال عامة والأطفال من ذوي الإعاقة بشكل خاص».

وتابع «رحم الله الفقيدة وغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى، خالص العزاء لزوجها الكاتب والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والأسرة، وكل محبيها من الأصدقاء والزملاء».

أحمد عبدالمعطي حجازي

جدير بالذكر أن أحمد عبد المعطي حجازي شاعر وناقد، وأحد رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر، ترجمت قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية وغيرها.

وحصل على عدد من الجوائز من بينها جائزة كفافيس اليونانية المصرية عام 1989، عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة الثقافة.