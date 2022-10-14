وزيرة الثقافة تعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثالثة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجالات الجائزة

ويبدأ التقدم للجائزة، خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن 12 حتى 18 عاما، في مجالات: الآداب «القصة القصيرة ـ الشعرـ التأليف المسرحي»، الفنون «الرسم ـ العزف على البيانو ـ العزف على الكمان ـ الغناء»، وفي مجال الإبداع والابتكار «التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية».

40 ألف جنيه قيمة الجائزة

وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه، ويمكن الاطلاع علي الشروط، وتفاصيل الجائزة كافة، من خلال صفحة الجائزة على «فيس بوك» جائزة الدولة للمبدع الصغير، أو الموقع الخاص بالجائزة من هنا.