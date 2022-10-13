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وزيرة الثقافة تنفي تعيين رئيس جديد للبيت الفني للمسرح: لم نستقر بعد

كتب:

إلهام زيدان
03:56 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

نفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تعيين رئيس جديد للبيت الفني للمسرح خلفا للمخرج اسماعيل مختار الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح

وأضافت «الكيلاني» في تصريح خاص لـ «الوطن»: لا صحة لما تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار تعيين رئيس للبيت الفني للمسرح إلى الآن. 

يشار إلى منصب رئيس البيت الفني للمسرح مازال شاغرا منذ ما يزيد على شهر، ولم يتم إعلان اسباب عدم التجديد للرئيس السابق لبيت المسرح إسماعيل مختار. 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.